Від початку доби на Донбасі зафіксували 6 порушень режиму тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 15 жовтня, бойовики на Донбасі шість разів порушили домовленості про режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, в нічний час доби ворог порушив режим припинення вогню, застосувавши автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю поблизу Причепилівки. Окрім того, противник двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що втрат і поранень у лавах ЗСУ немає. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

«Ще одне порушення задокументовано на Приазов’ї, де в районі населеного пункту Пищевик зафіксовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно здійснили радіоподавлення каналів управління та навігації ворожого безпілотника, що унеможливило подальше його використання», – заявили у штабі.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій протягом доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.