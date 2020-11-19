Українського військового поранено на Донбасі – штаб ООС

Від початку поточної доби, 19 листопада, бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, у районі Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів поранено український військовий отримав вогнепальне осколкове поранення. Його госпіталізували. У штабі кажуть, що стан військовослужбовця задовільний.

«Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, у результаті якого був поранений український захисник, повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – йдеться у зведенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.