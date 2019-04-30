Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 29 квітня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції об’єднаних сил.

«Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – зазначили у штабі.

Втрат серед бійців ЗСУ немає.

«Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді. За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 квітня одного окупанта було знищено», – мовиться у повідомленні.

З початку доби зафіксовано два обстріли з боку бойовиків.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.