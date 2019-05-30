Минулої доби бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 29 травня, бойовики на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню, п’ять разів застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об’єднаних сил, 29 травня трьох окупантів було знищено, ще одного – поранено», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що від початку доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про три обстріли з боку ЗСУ.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.