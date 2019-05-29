Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 28 травня, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 28 травня трьох окупантів було знищено, ще одного – поранено», – мовиться у повідомленні.

За даними ЗСУ, з початку поточної доби бойовики тричі обстрілювали позиції українських військових, втім втрат серед бійців немає.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито два обстріли з боку ЗСУ.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.