Радіо Свобода Daily: Володимир Зеленський відвідав лінію фронту на Луганщині

Зеленський – на передовій

Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку на Луганщину, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті. Найближча позиція бойовиків – за 400 метрів. Як це було – дивіться у фотогалереї.

«Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними», – сказав президент.

​Що зміниться на фронті з новим президентом?

Своїм першим указом на посаді президента України Володимир Зеленський прийняв командування Збройними силами України. Одне з перших призначень – начальник Генштабу ЗСУ. Що буде відбуватися на лінії фронту при новому військовому командуванні? Чи зміниться динаміка бойових дій на Донбасі та як новий президент може наблизити вирішення конфлікту з Росією? Про це – у матеріалі.

Команді Зеленського ідея Коломойського про дефолт не сподобалася

Україні слід оголосити дефолт, і не повертати кредитів МВФ, заявив олігарх Ігор Коломойський, донедавна – бізнес-партнер президента Володимира Зеленського. В оточенні президента вважають, що підстав для дефолту немає, та що в разі його оголошення буде більше шкоди, ніж користі. Про малоймовірність «дефолтного» сценарію в Україні говорять і експерти. Водночас вони вказують на декілька негативних моментів, які впливають на українську економічну стабільність.

Далі коротко:

Позиція Кремля щодо звільнення захоплених біля берегів окупованого Криму українських моряків не змінилася, їхню долю мають вирішити російські слідство і суд, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Верховний суд відмовився відкривати провадження через указ Зеленського про дострокові вибори парламенту. Там пояснили, що «розгляд такої справи віднесено до юрисдикції Конституційного суду України».

Радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Разумков очолив політичну партію «Слуга народу». А виборчий штаб партії очолив координатор передвиборного штабу Зеленського Олександр Корнієнко.

Партія «Голос» музиканта Святослава Вакарчука призначила своїм програмним директором Павла Кухту, а заступником керівника виборчої кампанії – Ярослава Железняка.

Юрій Луценко заявив, що «піде в політику» після виборів до Верховної Ради

Бунт в одеській колонії

В Одесі спалахнули заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51. За попередніми даними, під час заворушень у колонії ніхто не втік, поранено щонайменше четверо працівників установи. Як повідомив представник омбудсмена у південних областях Олександр Остапенко, 22 травня ув’язнені просили уповноважену Верховної Ради з прав людини перевірити умови утримання в колонії. 24 травня така перевірка була, але підтвердження фактам, про які заявляли в’язні, не знайшли. Ув’язнені, зокрема, скаржилися на необґрунтовані обшуки в локальних секторах колонії.​ Що сталося – відео з місця подій.

Вибори до Європарламенту: доля «друзів України»

На виборах до Європейського парламенту все ще підраховують голоси, але вже зрозуміло, що крайні праві та націоналістичні партії розширять свою присутність в Європарламенті, а проєвропейські центристи будуть мати трохи менші фракції. Однак, якщо порахувати всі голоси, віддані за всі проєвропейські сили загалом, то вони таки набирають дві третини місць у Європарламенті, в якому 751 місце.

Скляні споруди світу і Київський міст

Скло давно використовується інженерами для посилення туристичної привабливості природних та архітектурних об'єктів. Сучасні технології, сміливі ідеї та гроші зробили багато такого, про що раніше тільки мріяли. Пройтися прозорою підлогою над безоднею, постояти на скляному балконі хмарочоса чи дивитися на Альпи зі скляного куба, прикріпленого до однієї із гірських вершин – це лише частина із переліку світових «скляних туристичних атракцій». Тепер до них додався і Київський пішохідний міст. Однак, радість зіпсувала «тріщина». Про скляні споруди світу – в огляді Радіо Свобода.

ВООЗ визнала «вигорання» хворобою

Всесвітня організація охорони здоров’я вперше включила емоційне вигорання до своєї Міжнародної класифікації хвороб. Рішення було ухвалене під час засідання Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я у швейцарській Женеві. Згідно з ним, вигорання описане як «синдром, який виникає як результат хронічного стресу на роботі, що не був успішно врегульований». І повідомили про три симптоми вигорання: відчуття виснаження; підвищена психічна віддаленість від роботи або почуття негативізму або цинізму, пов'язаного з роботою; зниження професійної ефективності.

Знаходьте час для відпочинку!

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