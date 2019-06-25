Минулої доби бойовики 44 рази порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 24 червня, бойовики на Донбасі 44 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«З них п'ятнадцять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів двоє військових поранено, ще двоє отримали бойове травмування.

«За даними розвідки 24 червня трьох окупантів поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «ЗООПРАК», – зазначили військові.

З початку поточної доби зафіксовано один обстріл позицій ОС.

У збройному угрупованні «ДНР» не звітують про перебіг бойових дій минулої доби, а в «ЛНР» заявляють про ти обстріли з боку ЗСУ.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.