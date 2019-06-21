Від початку доби українські позиції на Донбасі обстрілювали 9 разів – штаб ООС

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє про 9 обстрілів українських позицій у зоні конфлікту на Донбасі від початку доби 21 червня, внаслідок яких було травмовано одного бійця.

За цими даними, обстріли фіксували поблизу населених пунктів Опитне, Авдіївка, Водяне, Лебединське та Новотроїцьке на Донеччині, а також Луганське, Новолуганське та Південне на Луганщині.

Угруповання «ДНР» заявило про поранення цивільної особи у підконтрольному йому селі Веселе поблизу Донецька внаслілок обстрілу, представники угруповання «ЛНР» натомість повідомили про відсутність обстрілів їхніх позицій 21 травня.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.