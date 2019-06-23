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23 Червень 2019, Київ 10:43
Новини | Події

Один військовий загинув, 8 поранені за добу на Донбасі – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 22 червня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Один український військовий загинув, ще восьмеро поранені внаслідок бойових дій на Донбасі протягом минулої доби, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, 22 червня підтримувані Росією бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню, зокрема вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

«На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

За даними українських військових, від початку поточної доби бойовики три рази обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Бойовики обстрілюють українську армію на Донбасі
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Бойовики обстрілюють українську армію на Донбасі

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В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», підтримуваних Росією, звинуватили в обстрілах українських військових, про поранених інформації вони не подають.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

/**/ /**/ /**/ Прифронтова Авдіївка – там, за повідомленням прес-центру ООС, побував на передових позиціях українських військ чільний британський військовий командувач
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Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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