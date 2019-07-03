Минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 2 липня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – мовиться у повідомленні.

В результаті обстрілів один український військовий постраждав. За даними розвідки, одного бойовика вбито, двох поранено.

Як зазначили військові, з початку доби обстрілів не зафіксували.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» не повідомляють про перебіг військових дій минулої доби.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.