З початку доби на Донбасі 1 військовий зазнав бойового травмування – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики з початку доби здійснили 6 обстрілів позицій Збройних сил України, один військовослужбовець зазнав бойового травмування.

«Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри, а також із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні у поліції Донеччини повідомили, що на дорозі Мар’їнка-Красногорівка під обстріл потрапив автомобіль із медиками-волонтерами 32 та 42 років. За попередніми даними, у них – кульові поранення від снайперського обстрілу.

Інформація з ресурсів угруповань «ДНР» і «ЛНР» щодо ймовірних обстрілів наразі недоступна.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.