Минулої доби бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 4 липня, бойовики на Донбасі 30 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметра, мінометів калібру 120 та 82 міліметра. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометі різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів загинув один військовий, троє отримали поранення, а ще троє – бойове травмування. За даними української розвідки, 4 липня вбито двох бойовиків та одного поранено.

Від початку поточної доби противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про дев’ять обстрілів з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.