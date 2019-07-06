Минулої доби бойовики 28 разів обстріляли позиції ЗСУ, 6 військових постраждали – штаб

Упродовж минулої доби, 5 липня, бойовики на Донбасі 28 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів двох військових поранено, ще четверо отримали бойове травмування.

«За даними розвідки 5 липня двох окупантів знищено та трьох поранено», – заявили у штабі

Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об’єднаних сил.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про сім обстрілів з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.