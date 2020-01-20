Ситуація на Донбасі: 11 обстрілів за добу, один військовий загинув – штаб

Упродовж минулої доби, 19 січня, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів загинув український військовий. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Від початку доби бойовики «з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї» обстрілювали українські позиції поблизу Травневого та Луганського, втрат немає.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітують про перебіг військових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.