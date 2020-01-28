Минулої доби бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 27 січня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед військових ОС не було.

«З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників населеного пункту Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. За поточну добу втрат немає», – мовиться у повідомленні.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітують про перебіг бойових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.