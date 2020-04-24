Минулої доби бойовики 15 разів порушив режим тиші, 3 військових поранено – штаб

Упродовж минулої доби, 23 квітня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники професійно реагували на кожний факт злочинних дій ворога. Прицільним вогнем по позиціях противника наші військовослужбовці змушували загарбників негайно припиняти провокативні обстріли», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів троє українських військових отримали поранення.

«З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли наших захисників. По позиціях в районі Оріхового російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по опорних пунктах поблизу Павлополя – з мінометів калібру 82 мм. У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби. За поточну добу втрат серед українських захисників немає», – повідомили у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито два обстріли з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.