Минулої доби на Донбасі поранено військового – штаб

Упродовж минулої доби, 1 червня, бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосували гранатомети різних систем та безпілотний літальний апарат.

«Наші захисники, утримуючи оборону, діяли відважно та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. За даними розвідки, минулої доби було поранено двох окупантів. Відчувши на собі рішучість дій військовослужбовців Збройних Сил України, противник припинив свою активність», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів було поранено одного українського військового, його госпіталізували у задовільному стані.

«Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Майорська. Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче подавили активність противника. За поточну добу втрат серед наших захисників немає», – заявили у штабі.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій на Донбасі протягом минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.