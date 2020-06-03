Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим тиші, поранено військового – штаб

Упродовж минулої доби, 3 червня, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської й стрілецької зброї та застосував некеровані ракетні снаряди. Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів було поранено одного українського військового.

«За даними розвідки, 2 червня наші воїни знищили одного російського окупанта», – зазначили у штабі.

Повідомляється, що від початку поточної доби бойовики активності не проявляли.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій протягом минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.