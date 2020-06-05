Минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 5 червня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях загарбників подавили їх збройну активність», – мовиться у повідомленні.

Втрат серед бійців ОС внаслідок обстрілів не було.

«Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстріляли зі стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Новоолександрівки. У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника», – повідомили у штабі.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» про перебіг бойових дій минулої доби не звітують.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.