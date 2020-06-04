Бойовики 4 рази порушили режим тиші на Донбасі – штаб

Упродовж минулої доби, 3 червня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник двічі обстрілював наші позиції неподалік Павлополя, застосовувавши озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Біля Широкиного ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а по оборонцях Богданівки – з великокаліберних кулеметів», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що втрат у лавах ЗСУ внаслідок обстрілів немає.

«За даними розвідки, 3 червня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта», – заявили у штабі.

Від початку доби, за даними українських військових, обстрілів з боку бойовиків не було.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій протягом минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.