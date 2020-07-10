Минулої доби бойовики 7 разів порушили режим тиші, втрат немає – штаб

Упродовж минулої доби, 9 липня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм та 82-х мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

У штабі наголосили, що втрат у лавах ЗСУ немає.

«Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню», – заявляють військові.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» поки не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.