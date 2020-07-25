Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 24 липня, бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосували заборонені міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети, кулемети і стрілецьке озброєння.

За даними штабу, протягом доби тричі були застосовані важкокаліберні міномети біля Старогнатівки. Також обстріли зафіксували поблизу Гнутового, Лебединського, Пищевика та Широкиного. З протитаноквих гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь бойовики по позиціях ЗСУ біля Новотошківського та Хутору Вільний.

«Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на збройні провокації противника та вогнем у відповідь змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій. За даними розвідки, минулої доби, українські воїни поранили одного загарбника», – мовиться у повідомленні.

У штабі заявили, що бойових втрат у лавах ЗСУ минулої доби не було.

«Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм неподалік Опитного. Також ворог задіяв гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети поблизу Водяного. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає», – мовиться у повідомленні.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявляють про нібито обстріл українськими військовими донецького аеропорту. У аналогічному угрупованні «ЛНР» наразі не звітують про перебіг бойових дій протягом минулої доби.

Тристороння контактна група домовилася про «повне та всеосяжне припинення вогню» на Донбасі з 27 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.