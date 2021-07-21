Минулої доби бойовики 14 разів порушили режим тиші, поранено військового – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 20 липня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню – 12 обстрілів та два прольоти безпілотників. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували біля Водяного, що на Приазов’ї, Мар’їнки, Авдіївки, Зайцевого, Старогнатівки, Гранітного, Пісків, Причепилівки.

Внаслідок обстрілів було поранено одного військового, його госпіталізували.

Від початку доби українські військові зафіксували один обстріл у напрямку Авдіївки.

У незаконних збройних угрупованнях наразі не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.