Бойовики сім разів порушували режим тиші на Донбасі – штаб ООС

Російські гібридні війська сім разів порушували режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі від початку доби, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил увечері 20 липня.

Обстріли фіксували, зокрема, біля Водяного (на Приазов’ї) з мінометів 120-го калібру та Мар’їнки – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

«Біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації чотири рази вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. На межі Донецької та Луганської областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування», – повідомляє штаб.

За даними командування ООС, ніхто з українських військових не постраждав, вони відкривали вогонь у відповідь.

Незаконні збройні угруповання, своєю чергою, звинуватили Збройні сили України в обстрілі окупованих ситуацій. Об’єктивних підтверджень цьому наразі немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.