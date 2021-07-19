Фінський дипломат замінить швейцарку Ґрау на посаді спецпредставника голови ОБСЄ в Україні

Голова Організації з безпеки і співпраці в Європі Анн Лінде призначила на посаду спеціального представника ОБСЄ в Україні та в Тристороннй контактній групі фінського дипломата Мікко Кіннунена, повідомила 19 липня пресслужба Міністерства закордонних справ Фінляндії.

«Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка є чинним головою ОБСЄ в 2021 році, призначила посла Мікко Кіннунена спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі. Кіннунен розпочне виконання своїх обов’язків 1 серпня», – ідеться в повідомленні.

До 1 серпня обов’язки спецпредставника ОБСЄ виконує швейцарська дипломатка Гайді Ґрау. Останнє засідання Тристоронньої контактної групи під її головуванням відбудеться 21 липня.