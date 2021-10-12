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Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим тиші, поранено військового – штаб ООС

За даними штабу, від початку доби обстрілів на лінії розмежування не зафіксовано

Упродовж минулої доби, 11 жовтня, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували поблизу Південного, Кримського, Зайцевого, Красногорівки, Талаківки, Водяного на Приазов’ї.

«Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний», – мовиться у повідомленні.

За даними штабу, від початку доби обстрілів на лінії розмежування не зафіксовано.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито один обстріл з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

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