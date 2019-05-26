Минулої доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 25 травня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 міліметри. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Ворог також обстрілював наших захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 25 травня одного окупанта було поранено», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що від початку поточної доби бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ. Втрат серед військових немає.

«На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються», – мовиться у повідомленні.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито чотири обстріли з боку ЗСУ.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.