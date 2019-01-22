У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі протягом минулої доби

Упродовж минулої доби, 21 січня, бойовики два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій українських військових велися з гранатометів поблизу селища Водяне та з гранатометів, стрілецької зброї – в районі міста Мар’їнка», – ідеться у повідомленні.

У штабі підкреслили, що жоден український військовий внаслідок обстрілів не постраждав.

«Підрозділи Об’єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 21 січня, одного окупанта було знищено та один отримав поранення», – повідомили військові.

Зазначено, що протягом поточної доби противник вогонь не відкривав.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито три обстріли з боку українських військових.