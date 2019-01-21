В аеропорту Запоріжжя військові музиканти зіграли на честь «кіборгів»

Зведений оркестр Запорізького гарнізону, до якого входять військові 55-ої артбригади і двох частин Нацгвардії, зіграв в аеропорту Запоріжжя на знак вшанування пам’яті оборонців Донецького аеропорту. Серед виконаних музичних творів прозвучала композиція «Танок лицарів» Сергія Прокоф’єва, чиє ім’я носив Донецький аеропорт.

«Донецький аеропорт – це приклад мужності, символ із великої літери. Кожен, хто почує, повинен мати асоціацію з нашим часом, виникнути картинка цих боїв. Буде хоч один слухач – ми готові для одного слухача виступати і передавати ті почуття, ті емоції, з якими приїхали сюди. Хотіли б донести, хоча б до одного слухач. Неважливо скільки їх, а ті пасажири, що оформлюються на рейс, мають полетіти, піти з тими почуттями, що хочемо передати, емоціями і з тією пам’яттю про захисників Донецького аеропорту», – розповів диригент зведеного оркестру Запорізького гарнізону Іван Солошенко.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, перед початком виступу двоє священиків Православної церкви України провели молебень за душами загиблих «кіборгів».

Міністерство оборони України повідомляє, що пам’ять «кіборгів», які 242 дні, з травня 2014-го до січня 2015 року, тримали оборону ДАПу, військові музичні колективи також вшанували в аеропорту «Бориспіль» у Києві, у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Харкові та Чернігові.