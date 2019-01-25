Минулої доби на Донбасі бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 24 січня, бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли по позиціях наших захисників велися: з автоматичних гранатометів – в районі населеного пункту Водяне; з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу селища Гнутове; з гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища Чермалик; тричі з гранатометів різних систем,великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища Павлопіль; двічі з гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Мар’їнка. У смузі дій оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник обстріляв наші позиції з мінометів калібру 120 мм. поблизу селища Кримське», – ідеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що поточної доби противник вогонь не відкривав. Про втрати в рядах ЗСУ не повідомляється.

«За даними розвідки, 24 січня, п’ять окупантів було знищено та одного поранено», – заявили українські військові.

В угрупованні «ЛНР» заявили про нібито два випадки порушення режиму тиші з боку Об’єднаних сил.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.