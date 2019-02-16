Минулої доби бойовики 9 разів обстріляли позиції ЗСУ, один військовий загинув – штаб

Упродовж минулої доби, 15 лютого, бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Загалом противник випустив по позиціях наших військ 48 мін калібрів 120 та 82 мм», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів один військовий загинув, двоє отримали поранення.

«Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 15 лютого сім окупантів знищено та шість поранено Від початку поточної доби ворог вогонь не відкривав», – повідомили у штабі.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито дев’ять обстрілів з боку українських військових.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.