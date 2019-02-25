Минулої доби бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ, один військовий загинув – штаб

Упродовж минулої доби, 24 лютого, бойовики на Донбасі 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

«При цьому артилерію калібру 122 міліметрів та міномети калібрів 120 і 82 міліметрів застосували 17 разів та витратили 285 снарядів та мін. Крім того, російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів один боєць Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення.

«Підрозділи, які зазнали вогневого впливу противника, відповідали на ворожий вогонь застосуванням усіх наявних чергових вогневих засобів, не заборонених Мінськими домовленостями. За даними розвідки, 24 лютого трьох окупантів знищено та чотирьох поранено», – проінформували українські військові.

За даними штабу, від початку поточної доби бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районі населеного пункту Лебединське з мінометів калібру 120 міліметрів із витратою 17 мін.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито чотири обстріли з боку українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.