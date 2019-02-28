Минулої доби бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб

Упродовж минулої доби, 27 лютого, бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

За даними військових, противник витратив 44 снаряди та міни калібрів 122, 120 та 82 мм.

«Також по наших позиціях вівся вогонь з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї», – мовиться у повідомленні.

В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення.

«На кожен ворожий обстріл підрозділи Об’єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 27 лютого двох окупантів знищено, п’ятьох поранено та знищено одну одиницю військової техніки противника», – розповіли в штабі.

Українські військові зазначили, що від початку поточної доби позиції ЗСУ не обстрілювали.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про сім порушень режиму тиші зі сторони українських військових.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.