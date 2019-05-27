Минулої доби бойовики тричі порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 26 травня, на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 26 травня одного окупанта було поранено», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що від початку поточної доби зафіксовано один обстріл бойовиків, втрат серед українських військових немає.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл з боку ЗСУ.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.