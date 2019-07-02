Минулої доби бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 1 липня, бойовики на Донбасі 25 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

В результаті обстрілів двоє військових загинули, ще двох було поранено.

«За даними розвідки 1 липня трьох окупантів знищено, та ще п’ятьох поранено. Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об’єднаних сил», – заявили українські військові.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про п’ять обстрілів з боку ЗСУ.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.