Майже всі російські підрозділи, які воюють в Україні, мають у своєму складі загони «Шторм-Z» – Штупун

Загони «Шторм-Z» у своєму складі має майже будь-який російський підрозділ, який воює в Україні, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live) речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, ці загони кидають на штурми задля «економії кадрових військових».

«Це легка піхота, яка кидається загалом на штурми. Противник привозить свіжих, які ще не зовсім знають, куди вони потрапили, – кидає їх уперед і таким чином економить кадрових військових. А цими «м’ясними штурмами» намагається зламати дух наших воїнів», – розповів Штупун.

Він каже, бійців «Шторм-Z» можна зустріти на різних ділянках фронту.

«Він («Шторм-Z» – ред.) фіксується скрізь. І майже будь-який підрозділ: десантні війська, мотострілці російські мають поряд або в лавах «Шторм-Zівців», – додав Штупун.

3 жовтня агенція Reuters із посиланням на 13 джерел, у тому числі бійців «Шторм-Z» та їхніх родичів, розповіла, як функціонує і для чого призначений відповідний загін. Хоча російські державні ЗМІ раніше писали про існування «Шторм Z», але подробиць було мало.

Reuters розповіла, що до цих російських загонів відправляють засуджених та покараних за дисциплінарні порушення військових. Такі загони зазвичай використовують на найбільш вразливих ділянках фронту, і вони зазнають великих втрат. «Бійці «Шторму» – це просто м’ясо», – заявив один із рядових солдатів військової частини, дислокованої в районі Бахмута на сході України.

По суті, бійці «Шторм Z» офіційно фактично не існують, у них немає на руках довідок, контракту на службу. Раніше російське видання «Можем объяснить» писало, що на «гарячій лінії» Міноборони РФ при зверненні щодо представників «Шторм Z» заявляють про відсутність будь-якої інформації.

Також «Шторм Z» порівнюються зі штрафними батальйонами, які існували у Червоній армії під час Другої світової війни.