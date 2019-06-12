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12 Червень 2019, Київ 18:13
Новини | Події

В Україні оголошене штормове попередження

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов

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В Україні 12 червня синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«До кінця доби 12 червня в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях грози, місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м / с (перший рівень небезпеки)», – мовиться у повідомленні.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що ніч на 11 червня у Києві була найтепліша з 1881 року. Водночас, за даними метеорологів, вже цієї ночі (з вівторка на середу) температура вночі не опустилася нижче +21,3, що стало ще одним рекордом.

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