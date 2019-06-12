В Україні оголошене штормове попередження

В Україні 12 червня синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«До кінця доби 12 червня в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях грози, місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м / с (перший рівень небезпеки)», – мовиться у повідомленні.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що ніч на 11 червня у Києві була найтепліша з 1881 року. Водночас, за даними метеорологів, вже цієї ночі (з вівторка на середу) температура вночі не опустилася нижче +21,3, що стало ще одним рекордом.