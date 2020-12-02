Через Медведчука Шуфрич хоче самовідвід від головування на засіданні комітету зі свободи слова про книгу Кіпіані

Голова парламентського комітету з питань свободи слова, член фракції «Опозиційна платформа – «За життя» Нестор Шуфрич розглядає можливість самовівдводу від ведення засідання, під час якого мають розглядати питання заборони за позовом його соратника Віктора Медчедчука окремих фрагментів книги журналіста Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса. Про це Шуфрич заявив у коментарі Радіо Свобода.

«Ми розглянемо це питання на початку засідання комітету. Я запропоную можливість зміни головуючого, а члени комітету вже вирішать. Якщо вони приймуть ситуацію, пов’язану із моїм ймовірним конфліктом інтересів, про який багато говорять, щоб уникнути таких різних спекуляцій, нехай визначиться з цього питання сам комітет», – наголосив Шуфрич.

За його словами, свою участь у засіданні комітету, яке має відбутись 2 грудня о 14:30, вже підтвердили представник видавництва, представник Віктора Медведчука, а також сам Вахтанг Кіпіані.

На запитання про те, чому Медведчук особисто не захотів взяти участь у засіданні комітету, Шуфрич порадив запитати про це у Медведчука.

«Враховуючи певний конфлікт інтересів, я самоусунувся від особистого спілкування зі сторонами. Воно забезпечується через секретаріат комітету і його керівництво», – пояснив Шуфрич.

При цьому він наголосив, що під час засідання комітет з питань свободи слова має у своєму рішенні бути максимально обережним, аби воно «не було оцінене як втручання у діяльність незалежної судової гілки влади».

Сам Шуфрич книги Кіпіані про Стуса поки що не читав, бо не знайшов у продажу, однак, не проти її придбати за можливості.

«Мені повідомили, що очікується новий тираж до рішеня Апеляційного суду. Якщо буде можливість, безумовно, бажано було б її мені купити, щоб я мав більше можливості оцінити ситуацію, виходячи не лише із позицій сторін, але і з власного розуміння після отримання інформації безпосередньо з книги. Хоча і позиція сторін для мене цілком зрозуміла», – сказав депутат.

При цьому Шуфрич вважає, що «єдиний, хто точно виграв від цієї ситуації» – це видавництво і сам Вахтанг Кіпіані.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року. Її загальний наклад – 35 тисяч примірників.

У вересні 2019 року народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов Медведчука. Суд зобов’язав Кіпіані і видавництво Vivat видалити з книжки із розділів «Кримінальна справа №5. Книга життя і смерті Василя Стуса» та «Чи вбивав адвокат Медведчук поета Василя Стуса» інформацію про особу Медведчука.

Нині в Київському апеляційному суді зареєстрована скарга на рішення Дарницького районного суду – засідання ще не призначили.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.