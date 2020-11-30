Апеляційне провадження щодо книги «Справа Василя Стуса» відкрито, дата слухання ще невідома – суд

Апеляційна скарга на рішення Дарницького районного суду Києва щодо книжки Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вже заєстрована. Тепер Київський апеляційний суд очікує від сторін відзиви на скаргу, щоб призначити дату судового засідання, повідомила в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода речниця суду Тетяна Геведзе.

«26 листопада відкрито апеляційне провадження. Згідно з ухвалою про відкриття провадження, надано строк сторонам для подачі відзиву на апеляційну скаргу до 28 грудня. Тому ще є трошки менше місяця для призначення дати. Але вона може бути раніше, якщо надійдуть відзиви», – зауважила речниця.

Кодекси судочинства визначають відзив на апеляційну скаргу як обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги, у разі необхідності – клопотання особи, яка подає відзив на апеляційну скаргу.

Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року. Її загальний наклад – 35 тисяч примірників.

У вересні 2019 року народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов Медведчука. Суд зобов’язав Кіпіані і видавництво Vivat видалити з книжки із розділів «Кримінальна справа №5. Книга життя і смерті Василя Стуса» та «Чи вбивав адвокат Медведчук поета Василя Стуса» інформацію про особу Медведчука.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.