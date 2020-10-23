У Львові читали фрагменти з книжки про Василя Стуса

У Львові, на площі Ринок, львів’яни читали фрагменти з книжки «Справа Василя Стуса», щоб у такий спосіб продемонструвати своє невдоволення судовим рішенням Дарницького районного суду Києва про заборону її видання і поширення за позовом Віктора Медведчука.

«Важливо, щоб не згасала увага до справи, пов’язаної зі Стусом, щоб люди це розуміли», – сказала співорганізаторка акції Анастасія Бакуліна.

Кожен охочий міг підійти до мікрофону і прочитати фрагмент книжки.

«Це суд не просто над книжкою, а над суспільством, тому що це тиск на свободу слова і нашу історію. Віктор Медведчук доклав зусилля, щоб доля Василя Стуса саме так і склалась», – сказала учасниця акції Тетяна.

«Ми вирішили долучитись, бо я була шокована була рішенням суду, тими обвинуваченнями і забороною у XXI столітті правди. Правда завжди перемагає», – сказала ще одна учасниця на ім’я Вікторія.

Акцію у Львові влаштували організації Book forum і онлайн-медіа «Свідомі».

До заходу також приєднались кілька активістів громадської організації «Традиція і порядок», які принесли букет квітів із жалобною стрічкою і напис «ОПЗЖ». Як пояснили Радіо Свобода активісти, вони у такий символічний спосіб хочуть нагадати Вікторові Медведчуку, лідерові проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», що не варто наступати на правдиві сторінки історії і свободу слова.

Дарницький райсуд Києва 19 жовтня ухвалив рішення, яким частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані і видавництва Vivat про заборону видання і поширення книжки «Справа Василя Стуса» авторства Кіпіані як «недостовірну» і таку, що порушує особисті немайнові права Медведчука «на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації», поки з неї не приберуть кілька згадок про політика.

Це рішення ще не набуло чинності: видавництво збирається оскаржити його, як тільки отримає повний текст судової ухвали. Також про плани оскарження заявляли й адвокати Кіпіані.

Після повідомлень у засобах інформації про рішення весь іще не розпроданий наклад книжки розкупили онлайн за лічені години. Тому до першого, повністю розкупленого накладу в 19 900 примірників видавництво терміново додруковує ще 15 тисяч.

В Офісі президента України після рішення суду заявили, що його «взяли до відома», і наголосили: «Цензура в Україні прямо і недвозначно заборонена Конституцією. У будь-яких проявах».

У вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета і дисидента Василя Стуса на процесі 1980 року. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.

Книжка Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.