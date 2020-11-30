Vivat очікує, коли призначать розгляд апеляції на рішення суду про книгу «Справа Василя Стуса»

У видавництві Vivat очікують на призначення дати розгляду апеляції на рішення Дарницького суду про те, що з книжки Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» слід видалити інформацію про особу тодішнього адвоката Стуса, а нині народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука.

«Ми подали апеляцію у вівторок 24 листопада. Ми не знаємо дати розгляду, нас ще не попередили. Ми очікуємо, коли буде призначено судове засідання, але поки що не було інформації», – повідомили Радіо Свобода у видавництві.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.

У вересні 2019 року народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов Медведчука. Суд зобов’язав Кіпіані і видавництво Vivat видалити з книжки із розділів «Кримінальна справа №5. Книга життя і смерті Василя Стуса» та «Чи вбивав адвокат Медведчук поета Василя Стуса» інформацію про особу Медведчука.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.