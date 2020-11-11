Vivat збирається наступного тижня подати апеляцію на рішення суду про книгу «Справа Василя Стуса»

Українське видавництво Vivat збирається наступного тижня подати апеляцію на рішення суду заборонити згадувати політика Віктора Медведчука в книзі «Справа Василя Стуса», повідомили Радіо Свобода у видавництві.

«Готуємо. Наступного тижня подамо апеляцію. У нас є термін до 28 листопада. Усе в роботі», – розповіли у видавництві Vivat.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.

У вересні 2019 року народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов Медведчука. Суд зобов’язав Кіпіані і видавництво Vivat видалити з книжки із розділів «Кримінальна справа №5. Книга життя і смерті Василя Стуса» та «Чи вбивав адвокат Медведчук поета Василя Стуса» інформацію про особу Медведчука.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.