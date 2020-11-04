Міністр заявив, що передає примірники книги «Справа Василя Стуса» до бібліотек

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що передає примірники книги «Справа Василя Стуса» до національних і обласних бібліотек.

Книги мають отримати, зокрема:

Донецька обласна бібліотека для дітей;

Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.Чижевського;

Луганська обласна універсальна наукова бібліотека;

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека;

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І.П.Котляревського;

КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара»;

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка;

Публічна бібліотека імені Лесі Українки, м. Київ;

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого;

Odesa National Scientific Library/ Одеська національна наукова бібліотека;

Харківська державна наукова бібліотека ім В.Г. Короленка;

Національна історична бібліотека України;

Державна бібліотека України для юнацтва.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.

У вересні 2019 року народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов Медведчука. Суд зобов’язав Кіпіані і видавництво Vivat видалити з книжки із розділів «Кримінальна справа №5. Книга життя і смерті Василя Стуса» та «Чи вбивав адвокат Медведчук поета Василя Стуса» інформацію про особу Медведчука.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.