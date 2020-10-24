Ахтем Сеітаблаєв озвучить аудіокнигу про Стуса – Vivat

Український режисер і актор кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв озвучить аудіоверсію книги журналіста Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса». Про це повідомила директорка і засновниця видавництва Vivat Юлія Орлова.

«Ми та наші партнери АБУК (мобільний застосунок для смартфонів і планшетів, де можна купувати і слухати аудіокниги українською мовою – ред.) почали роботу над записом аудіоадаптації книги «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані. Ви ж пам’ятаєте, що книга на 80% складається з архівних документів. Деякі з них важко сприймати на слух, тому ми адаптуємо аудіоверсію для полегшення сприйняття на слух і дещо скоротимо її. Але будьте певні — найважливіше точно буде озвучено», – підкреслила Орлова на своїй сторінці в фейсбуці.

Дарницький райсуд Києва 19 жовтня ухвалив рішення, яким частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані і видавництва Vivat про заборону видання і поширення книжки «Справа Василя Стуса» авторства Кіпіані як «недостовірну» і таку, що порушує особисті немайнові права Медведчука «на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації», поки з неї не приберуть кілька згадок про політика.

Це рішення ще не набуло чинності: видавництво збирається оскаржити його, як тільки отримає повний текст судової ухвали. Також про плани оскарження заявляли й адвокати Кіпіані. Рішення можна оскаржити протягом 30 днів із 19 жовтня.

Після повідомлень у ЗМІ про рішення весь іще не розпроданий наклад книжки розкупили онлайн за лічені години. Тому до першого, повністю розкупленого накладу в 19 900 примірників видавництво терміново додруковує ще 15 тисяч.

В Офісі президента України після рішення суду заявили, що його «взяли до відома», і наголосили: «Цензура в Україні прямо і недвозначно заборонена Конституцією. У будь-яких проявах».

У вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку Кіпіані «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета і дисидента Василя Стуса на процесі 1980 року. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.

Книжка Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.