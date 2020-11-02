Новий наклад книжки про Стуса вже пакують для відправки в магазини та покупцям - Vivat

Новий наклад книжки Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», яку вимагав заборонити проросійський політик Віктор Медведчук, вже надійшов на склад і пакується для відправки у книгарні та прямим покупцям. Незабаром книжка буде доступною, про це видавництво Vivat повідомило в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода.

«Вони тільки 2 листопада зранку приїхали, зараз пакує склад, у процесі. Ви ж розумієте, як це відбувається: книжки треба на склад доставити, потім склад робить відправку по наших партнерах і по клієнтах, які замовили в нашому інтернет-магазині. Тому з сьомої ранку, може навіть раніше, у нас активно пакують замовлення», – повідомили у видавництві.

Раніше було вже надруковано майже 20 тисяч примірників. Цей наклад повністю розкупили в день оголошення Дарницьким судом рішення про заборону.

Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, яким частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

В Офісі президента України заявили, що «взяли до відома» рішення Дарницького суду щодо книжки Вахтанга Кіпіані. І наголосили, що «цензура в Україні прямо та недвозначно заборонена Конституцією. У будь-яких проявах».

У вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.