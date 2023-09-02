«Це ніяка не «інвестиційна няня» – Шурма розповів, як потрапити на зустріч із бізнесом в ОП

Офіс Президента провів вісім зустрічей з бізнесом в рамках роботи координаційної платформи, яка розглядає проблемні питання, що виникають між бізнесом і правоохоронцями. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів Ростислав Шурма, заступник Голови ОП. За його словами, суб’єктів бізнесу, які приходили на таку зустріч в ОП «вже було понад 25».

За словами Шурми, потрапити на зустріч може «будь-яка компанія», а принцип відбору бізнесменів «дуже простий».

«Принцип дуже простий. Є близько чотирьох великих бізнес-асоціацій і офіс бізнес-омбудсмена. Тобто п’ять інституцій, через які ми черпаємо такі кейси. При чому абсолютно рівномірно. Рівномірно. Немає переваги у жодної бізнес-асоціації. Ні європейської бізнес-асоціації, ні в американської, ні в Спілки українських підприємців, ні у Федерації роботодавців, ні в Офісу бізнес-омбудсмена. Ми просто отримуємо від них запити і аналізуємо та відбираємо. Насправді зараз навіть більше в порядку черговості, як вони надійшли, а не в порядку кричущості» – розповів заступник Єрмака.

За словами Шурми, в ОП очікували що запитів на зустріч від бізнесу буде «на порядок більше», однак «в лице подивитися правоохоронцю» готові не всі.

«Ми очікували, що таких запитів буде на порядок більше. Навіть не в рази, а на порядок. Тому що, на жаль, коли доходить ситуація до розгляду конкретної проблеми конкретного підприємця, то чомусь 80% відмовляються взагалі про це говорити. І ми розуміємо, чому відмовляються говорити. Тому що насправді в абсолютній більшості цих випадків мали місце факти порушення законодавства. І було бажання якось тихо вирішити це питання. І одна справа, коли ти на публіці кричиш, що хтось на тебе тисне, а інша справа, коли потрібно лице в лише подивитися чи правоохоронцю, чи закону. І тоді, на жаль, не завжди буває приємна і хороша ситуація для підприємця» – заявив заступник Голови ОП.

Шурма розповів, що він завжди бере участь у зустрічах з бізнесом, а решта учасників можуть змінюватися, «залежно від специфіки кейсів».

«Від Офісу президента беру участь завжди я. Приймають участь ряд правоохоронців. Від офісу генпрокурора. Там є спеціально створений департамент захисту інвестицій. Представник Бюро економічної безпеки. Інколи бувають, в залежності від специфіки кейсів, представники інших правоохоронних органів. Інколи приймає участь Олег Татаров. Інколи».

Шурма стверджує, що ОП проводить ці зустрічі на запит бізнесу і що саме «бізнес задекларував, хто повинен бути на цій платформі». На уточнююче питання, чи це саме представники бізнесу виявили бажання зустрічатися з Шурмою і Татаровим, заступник Єрмака відповів ствердно. Він сказав, що під час цих зустрічей, вони намагаються зрозуміти «як працює механіка».

«Ми аналізуємо ситуацію. З одного боку, в ручному режимі вирішуємо (те, що ви називали в ручному режимі) якісь кейси, а з іншого боку, дійсно готуємо системні зміни в законодавство. Ми хочемо напрацювати дійсно ці фундаментальні недоліки, які є, з одного боку, в законодавстві, з іншого боку, в процедурі взаємодії бізнесу та правоохоронних органів. Для цього потрібно правильно все це сформулювати. А для того, щоб щось формулювати, потрібно зрозуміти, як працює механіка. От і все. Все просто».

На уточнююче запитання, чи можна такі зустрічі назвати «інвестиційна няня 2.0», Шурма заперечив.

«Ні. Це не є ніяка «інвестиційна няня». Це є справді бажання розібратися об’єктивно в тому, що відбувається, де є ця межа – щось порушив бізнес, чи є тиск правоохоронців. Насправді зараз у нас доволі чітко вже склалася діагностика того, які типи проблем є як з боку бізнесу, так і з боку правоохоронців. Тепер потрібно напрацювати системні рішення» –​ сказав застпуник Голови ОП.

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У травні 2020 Володимир Зеленський озвучив законодавчу ідею, яка згодом лягла в основу закону «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні»: інвесторам, які готові вкласти в Україну 30 мільйонів доларів і більше, за задумом президента, мали отримати державну турботу у вигляді «інвестиційної няні» –​ менеджера, який допомагатиме їм від імені держави.

У вересні 2021 року Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ключовою інвест-нянею держави визначена установа UkraineInvest, де працюють 9 людей. На той час, за словами прем’єра вони супроводжували 23-х інвесторів.

На зустрічі із президентом Володимиром Зеленським наприкінці червня 2023 року представники бізнесу запропонували створити координаційну платформу для комунікації щодо захисту прав бізнесу й розгляду інших питань. Неадовзі заступники керівника ОП Ростислав Шурма та Олег Татаров провели першу зустріч із представниками бізнесу, пообіцявши, що такі зустрічі відбуватимуться в ОП щотижня.