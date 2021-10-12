У Швеції засудили матір, яка відправила до Росії дочку, щоб насильно видати її заміж

Суд у Швеції засудив до 120 годин громадських робіт жінку, яка вивезла до російського регіону Дагестан свою 18-річну дочку і намагалася там насильно видати її заміж за незнайомого чоловіка, повідомляє проєкт «Правові ініціативи». Вона також має виплатити дочці як компенсацію 30 тисяч шведських крон (це близько 90 тисяч гривень ).

Інцидент стався влітку 2021 року. Дівчина жила у Швеції з дев’яти років і має подвійне громадянство. До Дагестану вона приїхала 23 червня на прохання батьків, «щоб відвідати діда і побувати на весіллі родичів». Однак після прибуття вона дізналася про плани батьків насильно видати її заміж. Після того, як вона відмовилася від весілля, її стали бити, відібрали телефон і документи та погрожували «вбивством честі».

У розпал підготовки до весілля дівчині вдалося відправити повідомлення другові в Швеції, після цього влада країни зв’язалася з «Правовою ініціативою». За допомогою правозахисників, МВС Дагестану і шведської влади дівчині вдалося залишити Росію.

Під час судового процесу мати провину не визнала. За її словами, дочка знала, що вийде заміж за родича, і сприйняла це позитивно. Проте суд вирішив, що свідчення жінки є менш переконливими, ніж заява дочки про примус до шлюбу.

Про «вбивства честі» на Північному Кавказі регулярно повідомляють правозахисники. Нідерландський фонд «Правова ініціатива» в 2018 році після інтерв’ю з жителями Дагестану отримав інформацію про загибель 33 осіб за мотивами «честі» за період з 2012 до 2017 року. Всього за цей час було вбито 39 людей, із них 36 жінок і троє чоловіків.

У 2020 році правозахисники дізналися про ще вісім таких убивств. Особливої небезпеки в Чечні зазнають ЛГБТ-люди: про масштабні рейди і вбивства повідомляла російська «Новая газета» та інші засоби інформації.