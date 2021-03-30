ЄСПЛ: Росія має виплатити 120 тисяч євро батькові вбитих братів-пастухів

Європейський суд із прав людини зобов’язав Росію виплатити 120 тисяч євро Муртазалі Гасангусейнову, батькові братів-пастухів, які були вбиті 23 серпня 2016 року в російському регіоні Дагестан. Силовики намагалися видати їх за терористів, проте родичам вдалося домогтися повної реабілітації братів.

Суд ухвалив, що російська влада порушила статтю 2 Європейської конвенції про права людини («Право на життя»). Крім виплати компенсації, родичам убитих повинні надати доступ до всіх матеріалів кримінальної справи.

Смерть братів – одна з найбільш резонансних справ в Дагестані за останні роки. Набі Гасангусейнову на момент загибелі було 17 років, його братові Гасангусейну – 19. Дагестанські силовики спершу наполягали на версії про «ліквідацію двох бойовиків», а Слідчий комітет порушив відносно Набі і Гасангусейна кримінальну справу за статтею про посягання на життя силовиків і незаконне зберігання та обіг зброї.

Родичі та сусіди Гасангусейнових відразу ж публічно відкинули версію силовиків і вказали на суперечності в справі. На тілі одного з братів вони нарахували вісім-дев’ять кульових отворів, на тілі іншого – понад 10. При цьому на військових куртках, в яких знайшли братів, чомусь було тільки по одному отвору. Вони неодноразово заявляли, що їх не допускають до матеріалів розслідування, а вбивці молодих людей навіть через два роки так і не були знайдені, їхні імена офіційно не називалися.

Родичі вбитих братів неодноразово намагалися зустрітися з владою Дагестану, але їм у цьому відмовляли. Ситуація змінилася лише після того, як жителі Дагестану стали виходити на масові мітинги на підтримку родини в центрі столиці регіону Махачкали.

Батько убитих братів-чабанів Муртазалі Гасангусейнов регулярно проводить у Махачкалі серії одиночних пікетів з вимогою ефективного розслідування вбивства синів і покарання винних. Наприкінці 2020 року він зустрівся з новим головою Дагестану Сергієм Меліковим. Той пообіцяв зробити «все можливе», щоб відповідальні за вбивство братів-пастухів були покарані.