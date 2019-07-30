Ліга чемпіонів: українець Швед забив дебютний гол за «Селтік»

Український футболіст Мар’ян Швед забив гол у дебютному матчі за шотландський «Селтік» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Українець вийшов на заміну в другому таймі в матчі проти естонського «Нимме Калью», забив на 93-й хвилині та встановив остаточний рахунок – 0:2. Перша гра закінчилася з рахунком 5:0 на користь «Селтіка».

У наступному раунді команда Шведа зіграє з румунським «Клужем».

Українець перейшов із львівських «Карпат» до «Селтіка» в січні 2019 року, проте другу частину минулого сезону провів у Львові.

Угорський «Ференцварош» під керівництвом українця Сергія Реброва зіграв внічию з мальтійською «Валеттою» й пройшов до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Перша гра між командами завершилася з рахунком 3:1.

У наступному раунді «Ференцварош» зіграє з хорватським «Динамо» (Загреб).