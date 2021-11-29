У Швеції перша жінка прем’єр знову очолила уряд

Перша у Швеції жінка, яка очолила уряд, знову призначена на цю посаду після нещодавньої вимушеної відставки з посади голови Кабінету міністрів.

Минулого тижня кандидатка від Соціал-демократичної партії, 54-річна економістка Магдалена Андерссон була прем’єром Швеції лише кілька годин.

29 листопада відбулося нове голосування щодо кандидатури голови уряду. Парламентарі знову, з невеликою перевагою, підтримали Андерссон.

Минулого тижня Андерссон подала у відставку після розвалу зібраної нею коаліції. Андерссон лише кілька годин протрималася на посаді прем’єра. Новий коаліційний уряд Швеції розпався відразу ж після голосування щодо бюджету, запропонованого Магдаленою Андерссон. Після цього вона заявила, що готова очолити однопартійний уряд.

Андерссон змінила на посаді прем’єра соціал-демократа Стефана Левена. У червні депутати винесли йому вотум недовіри і він подав у відставку після семирічного перебування на чолі уряду. Левен став першим у шведській історії прем’єром, який програв голосування з питання про довіру, проведене з ініціативи опозиції.